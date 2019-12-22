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F.Bahçe'de Van Persie sürprizi! İstanbul'a geldi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesini izlemek için, sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Robin van Persie İstanbul'a geldi.

22.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:58

'nin eski oyuncularından Robin van Persie, derbisi için Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş ile oynadığı derbilerde ağları sarsan ve Türkiye Kupası'nda attığı golden sonra Oğuzhan Özyakup ile bir gerginlik yaşayan Hollandalı oyuncu, Beşiktaş karşısında eski takımının yanında bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar, Robin van Persie'ye büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Fenerbahçe'de 87 maça çıkan Hollandalı oyuncu, 26 gol ve 7 asistlik bir performans sergilemişti.

F.Bahçe'de Van Persie sürprizi! İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


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