F.Bahçe'den ayrılan Moses, Slimani, Frey ve Ayew, yeni takımlarında parladılar

Fenerbahçe 'nin transfer ettiği ancak verim alamadığı bir çok isim yeni takımlarında kendilerini göstermeye devam ediyor. Son olarak beklentileri karşılamaktan uzak kalan ve devre arası transfer döneminde Inter'in yolunu tutan Victor Moses kısa sürede yeni takımında ilk 11'e girmeyi başardı.

Milliyet 'in haberine göre; Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelse de birçok kez sakatlık sorunu yaşayan ve maç içinde üretkenlik sıkıntısı yaşayan Nijeryalı futbolcu, Inter'de eski teknik direktörü Conte ile buluştu. Serie A'nın en önemli şampiyonluk adaylarından ve Çin sermayesinin ciddi yatırım yaptığı İtalyan ekibinin Udinese karşısında oynadığı maçta futbolcu ilk 11'deydi. 83 dakika sahada kalan futbolcu galibiyette önemli rol oynadı.

DEVLER PEŞİNDE

Ancak bir isim var ki en büyük sürprizi yaratan isim oldu. Geçen sezon başı Leicester'den kiralanan Slimani çok kötü bir performans sergiledi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle birlikte kadro dışı kaldı.

İkinci yarı boyunca tek başına çalışmalarını sürdüren futbolcu sezon başı ise Monaco'nun yolunu tuttu. Buradaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve Ligue 1'de oynadığı 13 maçta 7 gol 7 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan Cezayirli futbolcuya, Manchester United ve Tottenham gibi dev ekiplerin talip olduğu ifade edildi. Fransız basını PSG'nin de futbolcuyla ilgilendiğini belirtmişti.

FREY ARTIK ÜRETİYOR

Alman 2. Ligi takımlarından Nürnberg'de forma giyen Michael Frey de Türkiye'deki performansının çok ötesine geçti. İsviçreli futbolcu daha çok güçlü fiziği ile etkili olmaya çalışıyordu. Bu sezon ise bunun yanına üretkenliği de ekledi. 18 maçta 5 gol 2 asistle oynarken fizik gücü dışında takıma katkı sağladı. Frey bu maçların tamamına da ilk 11'de başladı. Sarı Lacivertliler'den ayıldıktan sonra Championship'te mücadele eden Swansea City'ye dönen Andre Ayew burada bambaşka bir görüntü veriyor. 29 maçta 12 gol ve 4 asistle oynayan tecrübeli futbolcu takımın değişilmez ismi konumunda.