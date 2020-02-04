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F.Bahçe'den ayrılan Moses, Slimani, Frey ve Ayew, yeni takımlarında parladılar

Fenerbahçe forması altında ciddi hayal kırıklıkları yaratan Victor Moses, Slimani, Frey ve Andre Ayew gibi isimler yeni takımlarında adeta kimlik değiştirdi, performansları ile "Fenerbahçe'de nerelerdeydiniz?" dedirtti.

04.02.2020 09:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:49

'nin transfer ettiği ancak verim alamadığı bir çok isim yeni takımlarında kendilerini göstermeye devam ediyor. Son olarak beklentileri karşılamaktan uzak kalan ve devre arası transfer döneminde Inter'in yolunu tutan Victor Moses kısa sürede yeni takımında ilk 11'e girmeyi başardı.

'in haberine göre; Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelse de birçok kez sakatlık sorunu yaşayan ve maç içinde üretkenlik sıkıntısı yaşayan Nijeryalı futbolcu, Inter'de eski teknik direktörü Conte ile buluştu. Serie A'nın en önemli şampiyonluk adaylarından ve Çin sermayesinin ciddi yatırım yaptığı İtalyan ekibinin Udinese karşısında oynadığı maçta futbolcu ilk 11'deydi. 83 dakika sahada kalan futbolcu galibiyette önemli rol oynadı.

DEVLER PEŞİNDE

Ancak bir isim var ki en büyük sürprizi yaratan isim oldu. Geçen sezon başı Leicester'den kiralanan Slimani çok kötü bir performans sergiledi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle birlikte kadro dışı kaldı.

İkinci yarı boyunca tek başına çalışmalarını sürdüren futbolcu sezon başı ise Monaco'nun yolunu tuttu. Buradaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve Ligue 1'de oynadığı 13 maçta 7 gol 7 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan Cezayirli futbolcuya, Manchester United ve Tottenham gibi dev ekiplerin talip olduğu ifade edildi. Fransız basını PSG'nin de futbolcuyla ilgilendiğini belirtmişti.

FREY ARTIK ÜRETİYOR

Alman 2. Ligi takımlarından Nürnberg'de forma giyen Michael Frey de Türkiye'deki performansının çok ötesine geçti. İsviçreli futbolcu daha çok güçlü fiziği ile etkili olmaya çalışıyordu. Bu sezon ise bunun yanına üretkenliği de ekledi. 18 maçta 5 gol 2 asistle oynarken fizik gücü dışında takıma katkı sağladı. Frey bu maçların tamamına da ilk 11'de başladı. Sarı Lacivertliler'den ayıldıktan sonra Championship'te mücadele eden Swansea City'ye dönen Andre Ayew burada bambaşka bir görüntü veriyor. 29 maçta 12 gol ve 4 asistle oynayan tecrübeli futbolcu takımın değişilmez ismi konumunda.

F.Bahçe'den ayrılan Moses, Slimani, Frey ve Ayew, yeni takımlarında parladılar

victor moses, Fenerbahçe, Milliyet, Spor


HABER YORUMLARI (20)
HARBİDEN:Fenerbahçe kim kaldıki ersun yahudisi kim ne bekliyorsunuz maç 6-0 sadık yat sadık yat yat yat diyen adam ama biz büyük camiaız şampiyon olacağızda diyen adam ulan büyük takım camia hocası yat yat dermi bu nasıl büyüklük ;))))
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MASTİQUE:akli futbolda olan futbolcular degildi. Eger taraftar futbolcuyu bagrina basarsa futbolcuda da yükselis oluyor. eger taraftar gözden düsürdüyse o zaman futbolcu da saliyor kendini. bunun istisnasi tabi ki var ama genelde bu böyledir
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ALPER:Bu ülkede tek büyük klüp var o da TRabzonspor .paraya karşı inancın zaferidir
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ÇERNOBİLİBİLİBOM:Birader çernobillli hamsi kafa yapmış. Çık bir sokağa hava al iyi gelir.
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RECEP:yahu arkadaş bizim ekmeğimizin tuzu yok yeyip yeyip doymuyorlar ali başkan ne yapsın gerçekten işi profesyonellerle halletmek istedi aslında iyi de yaptı ama düzen fırıldak düzeni başkanım senin bu işte hiçbir suçun yok.
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FATIH TERIM:Ben de fenerbhceden gittim. Ve yukseldim. UEFA kupam bile vaa
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SEDAT:fenerbahçe bu ülkedeki uğursuzluğun adıdır
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15 16
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XX:dunyada futbolu ve futbolcuyu olduren takimi denince elbetde fener 1 numara sikede 1 numara camur atmada 1 numara kupa gaspi 1 numara 30 saniye sampiyonluk yasayan tek takim fb daha daha neler
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ADINIZI YAZIN:fenerden giden yükseliyor. :)
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YOZADAM:Moses kaliteli adamdı boşyere gonderildi bu mudur transfer politikası...
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