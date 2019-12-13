Haberler » Spor » F.Bahçe'den gidince küllerinden doğdu, takımını sırtlıyor! - Spor

F.Bahçe'den gidince küllerinden doğdu, takımını sırtlıyor!

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Ganalı futbolcu Andre Ayew, bu sezon İngiltere'de fırtına gibi esiyor. Championship'te mücadele eden Galler ekibinin önceki gün Blackburn Rovers ile oynadığı maçta attığı golle takımını mağlubiyetten kurtaran ve bir puanı getiren isim olan deneyimli futbolcu, takdir kazandı.

13.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:41

Geçtiğimiz sezon 'de kiralık olarak forma giyen Andre Ayew, hayal kırıklığı yaşamış ve sezon sonunda bonservisi alınmayıp kulübü Swansea City'ye gönderilmişti. Bu sezon ise Ayew, adeta küllerinden doğdu.

Geçen sezon Fenerbahçe'de 38 maç oynayıp, 5 gol 2 asistlik performans gösteren Ayew, bu sezon Swansea City'de ise henüz ligin ilk yarısı bitmeden 20 maça çıktı ve 7 gol atıp 4 de asist yaptı.

HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

Blackburn Rovers karşısında sergilediği performansla maçın adamı seçilen Andre Ayew, aynı zamanda ligde haftanın 11'ine de girdi. 'in siyah-beyazlı ekibi geride kalan 21 haftada 31 puanla ligde 11. sırada yer alıp, yükselme hattının 3 puan gerisinde bulunuyor.

Ayew'in Swansea City ile sözleşmesi 2021 yılı haziran ayında sona eriyor.

F.Bahçe'den gidince küllerinden doğdu, takımını sırtlıyor!

Blackburn Rovers, Swansea City, Fenerbahçe, Galler, Spor


HABER YORUMLARI (2)
AAA:Küllerinden doğsa ne olur beyin namına bişey yok bunda.
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
GFB:Allah Fenerbahçe''mizi Ayew, Slimani, Benzia, Frey, Hasan Ali ve Alper gibilerden korusun. AMİN. Devre arası Kolarov ve İrfan gelirse yeterli olur. Ek olarak 1 tane daha Moses tarzı oyuncu alınırsa özlenen ŞAMPİYONLUK inşallah gelecek. Kadıköy''deki Malatya maçına lider çıkarsa OMUZ OMUZA ŞAMPİYON OLURUZ!!
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

14:40 Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Spor
14:38 Kale Kaymakamı Nurullah Kaya'ya güreşçilerden ziyaret - Spor
14:37 Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörüydü! Azerbaycan ile yolları ayrıldı, Jurcevic... - Spor
14:27 Erol Ceylan dünyanın en iyi promotörü seçildi - Spor
14:26 Kayseri Büyük Erkekler Basktebol fikstürü çekildi - Spor
14:23 F.Bahçe'den gidince küllerinden doğdu, takımını sırtlıyor! - Spor
13:27 Mesut Özil'in ismi takıma verildi! - Spor
13:07 Trabzonspor TFF'ye patladı! - Spor
11:57 Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı - Spor
11:28 G.Saray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den rahatsızlar - Spor
13.12.2019 14:48:52