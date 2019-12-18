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F.Bahçe taraftarı tepkili: Gol atınca kıyamet kopacak

Fenerbahçe'nin milli forveti Mevlüt Erdinç, İstanbulspor maçında ilk 11'de sahaya çıkarken gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çekti.

18.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:58F.Bahçe taraftarı tepkili: Gol atınca kıyamet kopacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında , deplasmanda ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerin tecrübeli forveti Mevlüt Erdinç, sahaya ilk 11'de çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu 2 gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmayan Mevlüt Erdinç, gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına giren Mevlüt Erdinç, hazır olmayan görüntüsüyle dikkat çekti.

Mevlüt Erdinç'le ilgili yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;


Türkiye Kupası, Mevlüt Erdinç, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor

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