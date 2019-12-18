F.Bahçe taraftarı tepkili: Gol atınca kıyamet kopacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerin tecrübeli forveti Mevlüt Erdinç, sahaya ilk 11'de çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu 2 gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmayan Mevlüt Erdinç, gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına giren Mevlüt Erdinç, hazır olmayan görüntüsüyle dikkat çekti.

Mevlüt Erdinç'le ilgili yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;