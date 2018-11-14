14 Kasım 2018, 19:50
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F.bahçe, Trabzon'a Hazırlanıyor!

F.bahçe, Trabzon

Milli aranın ardından Trabzonspor'la karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar  günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu  Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman  "core" çalışmasıyla başladı.
Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idman pas  çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman,  şut çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor,Fenerbahçe

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