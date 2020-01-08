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"F.Bahçe'ye dönüyorum" paylaşımı yapan Andre Ayew'in hesabı hacklendi

Andre Ayew'in sosyal medya hesabından yapılan "Fenerbahçe'ye dönüyorum" paylaşımı Sarı-Lacivertli taraftarları tedirgin etti. Daha sonra deneyimli oyuncunun hesabının hacklendiği ortaya çıktı.

08.01.2020 08:51 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:03

Geçtiğimiz sezon forması giyen ve şu anda Championship ekiplerinden Swansea City'de oynayan Andre Ayew'in İnstagram hesabı hacklendi.

Ganalı oyuncunun hesabında "Swansea City de çok sıkıldım havası bunalttı. Fenerbahçe'ye dönüyorum" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

"ŞAKASI BİLE CAN SIKTI"

Ayew'in bu paylaşımı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar arasında çokça paylaşılarak. "Şakası bile can sıktı" yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'de 38 maça çıkan ve 5 gol, 2 asistle beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon hayata döndüğü Swansea'de çıktığı 25 maçta 11 gol 4 asist yaptı.


Swansea City, Fenerbahçe, Instagram, İngiltere, Spor


HABER YORUMLARI (4)
SOKAKTAKİ FB Lİ: Gelbe kardeşim, koskoca FB sanamı bakamıyacak-ki nelere baktı son 2 yıldır, Adil Rami ler, Zanka lar, Mevlüt ler, Moses ler daha niceleri var bi senmisin fazla, gel evelallah sanada bakarız bizde bu yönetim bu menager bu hoca olduktan sonraaa, hoşgelirsin sefa ile yaşar gidersin, sıkıldıkça yine gelirsin kulübede yer çok
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MESSU: bizde korkmuştuk :D
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BELHANDA: puhahahah bi tek fenerin başına gelir bu
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EMOXXX: ROMADA BİR KANARYA VAR.
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