F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti

Fenerbahçe, sezon başında kadroya dahil ettiği ve disiplinsiz hareketleriyle ön plana çıkan Max Kruse, nargile içerken görüntülendi. Kupada Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Alman futbolcuyla yollar ayrılıyor.

15.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:18

Fenerbahçe yönetimi, Max Kruse'yi gönderme kararı aldı. Sarı-lacivertli takım, 26 Mayıs tarihinde Riva'da kampa girmiş ve 6 Haziran tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürmüştü. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte kampta kalan Alman oyuncunun Riva kampı sırasında disiplinsiz davranışlar bulunduğu öğrenildi.

NARGİLE İÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; Max Kruse'nin, kamp sırasında nargile içtiği ve tesislerdeki alarm sisteminin devreye girmesiyle takım içinde huzursuzluğa yol açtığı bildirildi.

F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti

KADROYA ALINMADI

Bu gelişme üzerine yönetim, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman yıldız ile yollarını ayırma kararı aldı. Kruse, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında oynanacak Trabzonspor maçının kadrosuna da alınmadı.

F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse’nin biletini kesti
Etiketler: Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Haber
Yorumlar (2)
SONER: adam ameliyat oldu sen kadroya alınmaması nedeni nargile diyorsun azcık objektif olun
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PAFKÜFÇÜ CAFER DAYINIZ: Bunlar dışarıda görüntülenenler , evlerin içinde saksıda yetişiyor haberiniz yok :)
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