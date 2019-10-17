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F.Ü. Rektörü Demirbağ'ın babası tren kazasında hayatını kaybetti

F.Ü. Rektörü Demirbağ'ın babası tren kazasında hayatını kaybettiELAZIĞ - Elazığ'da Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın babası Cafer Demirbağ İlk belirlemelere göre tren kazasında hayatını kaybetti.

17.10.2019 22:43
F.Ü. Rektörü Demirbağ'ın babası tren kazasında hayatını kaybetti
ELAZIĞ - Elazığ'da Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın babası Cafer Demirbağ İlk belirlemelere göre tren kazasında hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Cevher Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın babası Cafer Demirdağ 'dan (80), öğleden sonra haber aramayan ailesi arama çalışması başlattı. Rektör Demirdağ'ın kuzeni arama çalışması sırasında amcasını bahçede hareketsiz halde buldu. Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcısının incelemesin ardından ilk belirlemelere göre, bahçenin hemen üzerinden demiryolu geçtiği ve Demirdağ'a tren çarptığı tespit edildi.
Demirdağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
F.Ü. Rektörü Demirbağ'ın babası tren kazasında hayatını kaybetti

Kutbeddin Demirdağ, Fırat Üniversitesi, Tren Kazası, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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