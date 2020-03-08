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F1 Bahreyn Grand Prix'si, koronavirüs nedeniyle 1950'den bu yana ilk kez seyircisiz yapılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışına, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden seyirci alınmayacak. Bu yarış, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde ilk seyircisiz yarış olacak.

08.03.2020 11:52

Koronavirüs nedeniyle Formula 1'in Bahreyn 'de düzenlenecek seyircisiz yarışı, 1950'den bu yana bir ilk olacak.

Çin'de orataya çıkan ve tüm dünyada 3 bin 500'den fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs milyarlarca dolarlık bir ekonomiye sahip olan Formula 1'de etkiledi.

BAHREYN AYAĞI SEYİRCİSİZ

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışına, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden seyirci alınmayacak.

1950'DEN BU YANA İLK

Bahreyn Uluslararası Pisti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak. 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.

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NE OLMUŞTU?

Dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgını 3 bin 500'ün üzerinde insanın ölümü haricinde dünya ekonomisini de derinden etkiliyor.

Geçtiğimiz hafta Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Koronavirüs: Dünya Ekonomisi Risk Altında" başlıklı Ekonomik Görünüm ara değerlendirme raporunu yayımladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, koronavirüs endişesiyle bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini 0,5 puan düşürerek yüzde 2,4'e çektiğini duyurdu.

Öte yandan raporda, koronavirüs salgının Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika gibi bölgelerde uzun süreli ve yoğun bir şekilde devam etmesi durumunda bunun küresel ekonomik görünümde ciddi bozulmaya neden olabileceği, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise küresel ekonomik büyümenin yüzde 1,5'e kadar gerileyebileceği uyarısında bulunuldu.

F1 Bahreyn Grand Prix'si, koronavirüs nedeniyle 1950'den bu yana ilk kez seyircisiz yapılacak

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Şampiyonası, Bahreyn, Sağlık, Spor
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