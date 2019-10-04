F1 Espor gururumuz kariyerinin ilk Formula yarışı için piste çıkmaya hazırlanıyor!

Dünyanın en önemli F1 pistlerinden biri olan Hockenheim'da ilk defa tek koltuklu bir araçla yarışacak olan 21 yaşındaki yetenek Cem Bölükbaşı, Türkiye motorsporları tarihinde böylece bir ilke imza atıyor.

Halihazırda Red Bull Racing Esports Team'in resmi simülasyon yarışçısı ve F1 Esports Toro Rosso takımının profesyonel sürücüsü olan Bölükbaşı, bugün Hockenheim pistinde antrenman turları atıyor. Bölükbaşı, ilk defa katıldığı Eurocup'ta, daha önce ünlü Formula 1 yarışçıları Lando Norris ve Lance Stroll gibi isimlerin yarıştığı ve kariyerlerinde önemli bir mihenk taşı olan M2 Competition takımı adına direksiyon sallayacak. Bölükbaşı, Eurocup'ta M2 Competition'ın bir diğer sürücüsü Kush Maini ile ikili olacak.

İlk Formula yarışı için heyecanını paylaşan Cem Bölükbaşı şöyle konuştu:

"Benim için hayaller gerçek oluyor. Eğitmenim sayesinde M2 Competition takımını biliyordum, takım adına Formula Renault'ta yarışma fırsatı olduğunu öğrendiğimde sponsorlarım ve menajerimle birlikte bunu gerçekleştirmek için tüm şartları zorladık. Haberi aldığımda çarşamba gecesi Londra'da düzenlenen F1 Esport etkinliğindeydim. Montreal yarışından 30 saniye önce anlaşmayı sağladığımızı öğrendim. Çok çok heyecanlandım ama o anda yapmam gerekene odaklandım. Simülasyon yarışlarına başlamamdaki en büyük sebeplerden biri, gerçek motor sporlarında yarışma fırsatının bir gün gerçekleşme ihtimaliydi. Bu nedenle karşıma çıkan bu fırsata dört elle sarılıp haftasonu en iyi performansı sunmak istiyorum. Beni destekledikleri için AXA Sigorta Türkiye ve TEM Agency'ye özel teşekkürlerimi iletiyorum."