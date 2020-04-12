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F1 takımı Haas, maaş düşürme kararı aldı

Formula 1 takımlarından Haas, korona virüs salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar dolayısıyla takımın pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'ın maaşlarını düşürme kararı aldı.

12.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:19
F1 takımı Haas, maaş düşürme kararı aldı
Formula 1 takımlarından Haas , korona virüs salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar dolayısıyla takımın pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'ın maaşlarını düşürme kararı aldı.

Formula 1 takımı Haas, korona virüs sebebiyle oluşan kötü ekonomi dolayısıyla çalışanlarının maaşını düşürme kararı aldı. Formula 1'in internet sitesindeki habere göre Haas, çalışan işçilerini ücretsiz izne gönderirken, pilotlarının maaşında ise bir kısım kesintiye gidecek.

Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avustralya, Vietnam, Bahreyn, İspanya, Çin, Hollanda, Kanada ve Azerbaycan'daki etaplar ertelenmiş, Monaco'daki yarış da ise iptal kararı alınmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Haas, Spor
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