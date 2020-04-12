Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

F1 takımı Haas, maaş düşürme kararı aldı

Formula 1 takımlarından Haas, korona virüs salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar dolayısıyla takımın pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'ın maaşlarını düşürme kararı aldı.

12.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:25
F1 takımı Haas, maaş düşürme kararı aldı
Formula 1 takımlarından Haas , korona virüs salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar dolayısıyla takımın pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'ın maaşlarını düşürme kararı aldı.
Formula 1 takımı Haas, korona virüs sebebiyle oluşan kötü ekonomi dolayısıyla çalışanlarının maaşını düşürme kararı aldı. Formula 1'in internet sitesindeki habere göre Haas, çalışan işçilerini ücretsiz izne gönderirken, pilotlarının maaşında ise bir kısım kesintiye gidecek.
Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avustralya, Vietnam, Bahreyn, İspanya, Çin, Hollanda, Kanada ve Azerbaycan'daki etaplar ertelenmiş, Monaco'daki yarış da ise iptal kararı alınmıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Haas, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Bakan Soylu’dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haberler
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Haberler ›› Güncel ››F1 takımı Haas, maaş düşürme kararı aldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:54: Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta yasağın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 12:54: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini geçti - Haber 12:54: Uşak'ta kaçak maske operasyonu - Haber 12:52: Küçük Zeynep, evlerinin balkon korkuluk camlarını tuvale çevirdi - Haber 12:52: Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı koronaya yakalandı - Haber 12:42: Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı - Haber 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber