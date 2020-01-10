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'Fa Sergisi' GaleriDeniz'de sanatseverlere merhaba dedi

DenizBank bünyesinde yer alan sergi mekanı GaleriDeniz, Prof. Dr. Fikret Akata'nın iki önemli sanat dalı olan müzik ve resmi aynı potada erittiği yağlıboya eserlerinden oluşan "Fa" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

10.01.2020 17:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:59'Fa Sergisi' GaleriDeniz'de sanatseverlere merhaba dedi

DenizBank bünyesinde yer alan sergi mekanı GaleriDeniz, Prof. Dr. Fikret Akata'nın iki önemli sanat dalı olan müzik ve resmi aynı potada erittiği yağlıboya eserlerinden oluşan "Fa" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Banka'nın Genel Müdürlük yerleşkesindeki serginin açılışı iş, kültür – sanat ve medya dünyasından pek çok ismin katıldığı özel bir davetle gerçekleştirdi.

Kültür ve sanata desteğin toplumsal geleceğimize yatırım olduğu bilinciyle kurulduğu günden bu yana 'Sanata Evet' diyen DenizBank, GaleriDeniz'de gerçekleştirilen Fa Sergisi açılışında sanatseverleri konuk etti.

GaleriDeniz'de yeni yılın ilk sergisi

GaleriDeniz'de yeni yılın ilk etkinliği olan 'Fa' sergisi için 9 Ocak 2020 Perşembe günü iş, kültür – sanat ve medya dünyasından pek çok ismin katıldığı davetle, Prof. Dr. Fikret Akata'nın resim ve müziği kendine has armoni ile buluşturan kişisel sergisindeki yağlıboya tablolar katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergi 9 – 31 Ocak tarihleri arasında gezilebilecek.

"Sanatı toplumla buluşturan projelere desteğimiz sürecek"

Sergi açılışında konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin, kültür ve sanatın topluma ne denli derin nüfuz ettiğiyle yakından alakalı olduğunu ve banka olarak tiyatrodan müziğe, operadan edebiyata, belgesellerden sinemaya geniş yelpazede sanata destek verdiklerini söyledi. Ateş şöyle devam etti; "2017 yılında açılışını yaptığımız GaleriDeniz çatısı altında önemli sergilere ev sahipliği yapıyoruz. Yeni yılın ilk etkinliğinde de gelişime açık, içinde bulunduğu toplumun geleceği için sorumluluk alan ve her zaman çalışmaya gönüllü olan; ilham veren bir isim Prof. Dr. Fikret Akata'nın 'FA' sergisini sanatseverlerle buluşturuyoruz. Kendisine böylesine kıymetli bir inisiyatif alarak profesyonel mesleğindeki tutkusunu kültür sanat alanına taşıması vesilesiyle teşekkürlerimi sunuyorum. Bir bankadan daha fazlası olma anlayışıyla sanatı topluma yakınlaştıran projelere desteğimize var gücümüzle devam edeceğiz".

"Fa sergisi sanat yolculuğumdaki en özel projelerden biri"

Çocukluk yıllarından bu yana ilgi duyduğu resim alanında imza attığı eserlerin sanatseverlerle buluşmasından duyduğu heyecanı paylaşan Prof. Dr. Fikret Akata konuşmasında şunları söyledi; "Resim sanatı insanoğlunun ortak duygularına tercümanlık eden, insan olmanın türlü halleriyle bağ kurmamıza aracılık eden bir alan. Bugün gelişen şartlar, çıktığınız sanat yolculuğunuzda size başka fırsatlar da sunuyor. Müziğin ezgilerinden ilham alarak tuvale yansıttığım resimlerden oluşan Fa Sergisi'nin kariyerimdeki en özel projelerden biri olduğunu paylaşmak isterim. Çalışmalarımın sergilenmesinde verdikleri destekten ötürü Sayın Hakan Ateş'in şahsında tüm DenizBank ailesine teşekkürlerimi sunuyorum".


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Kaynak: Bültenler

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