21.06.2019 08:46
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FAA, ABD havayolu şirketlerini Körfez'de uçmasını yasakladı

FAA, ABD havayolu şirketlerini Körfez

ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA), acil bir emir yayınlayarak artan gerilim nedeniyle ABD'li havayolu şirketlerinin işlettikleri uçakların İran'ın Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi üzerinde kontrol ettiği hava sahasında uçmalarını yasakladı.

ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA), acil bir emir yayınlayarak artan gerilim nedeniyle ABD'li havayolu şirketlerinin işlettikleri uçakların İran'ın Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi üzerinde kontrol ettiği hava sahasında uçmalarını yasakladı.
FAA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden duyurduğu emri, United Airlines'ın İran havasahası kullanılarak yapılan New Jersey- Mumbai seferini iptal etmesinin birkaç saat sonrasında geldi.
İran dün sabah, ABD'ye ait olan ve 60 bin feet yükseklikte uçan bir insansız hava aracını yerden havaya fırlatılan bir füze ile vurmuştu. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Kaynak: DHA
Federal Havacılık Dairesi, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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