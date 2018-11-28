Faaliyet Tanıtım Çadırı" Açılışı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:43



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:43

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetlerinin anlatıldığı "Faaliyet Tanıtım Çadırı"nın açılışı gerçekleştirildi.Hunat Medresesi önünde gerçekleştirilen açılışta konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yaklaşık 4 yıldır görevde olduğunu söyledi.Hizmet etmek için çok çalıştıklarını anlatan Çelik, şunları kaydetti:"Toplam bedeli 2,2 milyar lira olan, bin 294 ihale yaptık. Bunlar büyük ölçekli ihaleler. Belki belediyecilik tarihinin en yoğun dönemini yaşadık. Bütünşehir Yasası'nın devreye girmesi ile 16 ilçenin tamamı bizim dönemimizde bünyemize dahil oldu. Hem merkezde hem de kırsalda çalıştık. Birçok alanda yatırım ve hizmetlerimiz oldu. Bunlar ilerleyen zamanlarda dua alınacak hizmetler. Şehrin ekonomisini büyütmek için yaptığımız projelerde övünç kaynağımız oldu. Bey Değirmeni Besi Bölgesi bunlardan birisi. Bu ve bunun gibi birçok projemizi bu çadırda göreceğiz."Programa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve çok sayıda davetli katıldı.Faaliyet Tanıtım Çadırı'nın açılışının ardından program sona erdi.