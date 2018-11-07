Fabian: 'İstanbul'a Geldim, Sakatlığımı Bahane Ettiler'

Fenerbahçe 'nin transfer döneminde ilgilendiği ve İstanbul 'da sağlık kontrollerinden geçirdiği fakat son aşamada transferinden vazgeçtiği Marco Fabian'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Meksikalı futbolcu, Fenerbahçe'nin sakatlığını bahane ederek transferden ekonomik sebepler nedeniyle vazgeçtiğini söyledi.

Alman basına açıklamalarda bulunan Marco Fabian, Fenerbahçe'ye transfer sürecinde yaşananları şu şekilde anlattı:

"Transferin son haftasında Fenerbahçe ile İstanbul'da görüştük. Her şey netti. Pazar günü sağlık kontrolüne girdim ve hiçbir sıkıntı olmadan tamamladım. Pazartesi günü sözleşmeyi imzalayacaktım. Kulübe gittiğimde sözleşmeyi iptal etmek istediklerini söylediler. Muhtemelen ekonomik sorunları nedeniyle bunu istediler. Maaşımda indirime gitmemi istediler ama bunu kabul etmedim. Fenerbahçe daha sonra transferi bitiremeyen kulüp olarak görünmek istemediği için sağlık sorunum olduğunu bahane etti."