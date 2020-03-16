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Fabinho'nun AS Monaco Formasıyla Attığı En Güzel 5 Gol

Relive Fabinho's top five goals during his time with AS Monaco. The Brazilian midfielder spent two years on loan from Rio Ave at the Stade Louis II before signing permanently with the Ligue 1 outfit. Racking up an impressive 233 appearances for the side, Fabinho was influential in the side's 2016-17 Ligue 1 title-winning campaign.

16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
Relive Fabinho's top five goals during his time with AS Monaco. The Brazilian midfielder spent two years on loan from Rio Ave at the Stade Louis II before signing permanently with the Ligue 1 outfit. Racking up an impressive 233 appearances for the side, Fabinho was influential in the side's 2016-17 Ligue 1 title-winning campaign. Fabinho'nun AS Monaco Formasıyla Attığı En Güzel 5 Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Rio Ave, Spor

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