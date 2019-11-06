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Fabri Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Beşiktaş'ın Fulham'a sattığı oradan da İspanyol ekibi Mallorca'ya kiralanan deneyimli kaleci Fabri, siyah beyazlı ekibe geri dönmek istiyor.

06.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:46

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan kaleci Fabri, ardından İngiliz ekibi Fulham'a satıldı. Ancak burada forma şansı bulamayan İspanyol file bekçisi, İngiliz ekibi tarafından Mallorca'ya kiralandı. Burada da umduğunu bulamayan ve sözleşmesi 2020 Mayıs'ta sona erecek olan Fabricio'nun Beşiktaş'a geri dönmek istediği belirtildi. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mallorca formasıyla sadece 1 maç oynadı ve bir daha da forma yüzünü görmedi.

BEŞİKTAŞ'TA TAVAN YAPMIŞTI

Son resmi müsabakasını Ağustos 2018'de oynayan Fabri için İspanyol basını, sezon sonunda Beşiktaş'a dönmek isteğini yazdı. Tecrübeli kalecinin, Karius'un da mukavelesinin sezon sonu bitecek olmasından dolayı Beşiktaş için çok iyi bir alternatif olacağı belirtiliyor. İspanyol file bekçisi, Beşiktaş'ta kariyerinin zirvesine çıkmış ve ülkemizden güzel anılarla ayrılmıştı.

Fabri Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Beşiktaş, Fulham, Spor


YORUMLAR (2)
HATTRİCK/BJK:Fabrinin Beşiktaş için artık bittiğini düşünmekteyim Fabrinin Beşiktaşa dönmesi Beşiktaş için hata olur !
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BALLI KAYMAK:Fabriyi türkiyede tek oynatabilecek antrönör şenol hocadır.onun için transfer yaparken yüz kere düşünmek lazım.......
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