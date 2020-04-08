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Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım

Mallorca forması giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Fabri, siyah-beyazlı kulübün başkanı ile direkt temas kurdu. Fabri, Çebi'ye, "Başkanım, Beşiktaş ile çok güzel anılarımız vardı. Türkiye'deki günlerimi çok özledim. Her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırım. Yarım kalan macerayı tamamlamak istiyorum" mesajını gönderdi.

08.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:39

Yarım kalan bir aşk hikayesi yeniden yazılabilir. Siyah-beyazlı kulüpte iki sezon forma giyip, bir şampiyonluk yaşadıktan sonra İngiltere'nin yolunu tutan kaleci Fabri, Beşiktaş 'a dönüş için ilk kıvılcımı çaktı. 2018'de 6 milyon euroya gittiği Fulham'da fazla şans bulamayan, bu sezon başı Mallorca'ya kiralanan ancak La Liga'da da formaya hasret kalan İspanyol kaleci, siyah-beyazlı yönetime haber gönderip " Türkiye 'ye dönmeye hazırım" mesajını verdi.

DİREKT AHMET NUR ÇEBİ'YE ULAŞTI

Beşiktaş'a ilk transfer olduğu dönemde ikinci başkan olan Başkan Ahmet Nur Çebi ile direkt temas kuran 32 yaşındaki eldiven, "Başkanım, Beşiktaş ile çok güzel anılarımız vardı. Türkiye'deki günlerimi çok özledim. Her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırım. Yarım kalan macerayı tamamlamak istiyorum. Beşiktaş ile kazanılacak bir şampiyonluk daha hayalimde" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi'nin salgının bitmesinin ardından ilk bu transfere yöneleceği öğrenildi.

TEK KUPASI BEŞİKTAŞ'TA

2016 yazında bedelsiz geldiği Beşiktaş'ta 87 resmi maça çıkan kaleci Fabricio, kariyerindeki tek şampiyonluk kupasını da siyah-beyazlı takımda kazandı. 6 milyon euroya gittiği Fulham'da sadece iki maçta görev alabilen Fabri, bu sezon başında Mallorca'ya kiralanmıştı. La Liga'da da sadece 1 maç şans bulabildi.

SİNAN BOLAT DA HAZIR KITA

Liverpool'dan kiralanan Karius'u sezon sonu kesin gönderecek olan Beşiktaş'ın kalesine bir isim daha talip. Belçika'da Royal Antwerp forması giyen 31 yaşındaki milli kaleci Sinan Bolat, kendisine Türkiye'den teklifler olduğunu açıkladı. Bunların arasında Beşiktaş'ın da olduğu iddia edilirken Sinan, "Ben baskılı ortamlara alışığım. Türkiye'ye gitmek de seçeneklerim arasında duruyor" dedi.

(Sabah)

Fabri’den Ahmet Nur Çebi’ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım
Etiketler: Beşiktaş, Türkiye, Spor
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