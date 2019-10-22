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Fabrika bacalarından çıkan su buharı ile ısıtılan ilk seraya ödül

Çan ilçesinde temelleri iki yıl önce atılan, Türkiye'nin fabrika bacalarından çıkan su buharı ile ısıtılan ilk sera yatırımı, "Sürdürülebilir İş Ödülleri" "Atık Yönetimi" kategorisinde ödül aldı.

22.10.2019 08:34Fabrika bacalarından çıkan su buharı ile ısıtılan ilk seraya ödül
Çan ilçesinde temelleri iki yıl önce atılan, Türkiye'nin fabrika bacalarından çıkan su buharı ile ısıtılan ilk sera yatırımı, "Sürdürülebilir İş Ödülleri" "Atık Yönetimi" kategorisinde ödül aldı.

Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaşatan başarılı projeleri geniş kitleler ile paylaşarak Türkiye'de sürdürülebilirlik dönüşümünü teşvik etmeyi amaçlayan "Sürdürülebilir İş Ödülleri" toplam 15 kategoride sahiplerini buldu. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl altıncı kez düzenlenen yarışmada, "Atık Yönetimi" kategorisinde Türkiye'nin fabrika bacalarından çıkan su buharı ile ısıtılan ilk serası Mavruz Tarım ödül kazandı. Çanakkale'nin Çan ilçesinde temelleri iki yıl önce atılan, Kale Grubu'nun ileri teknoloji ile donatılmış sera yatırımı ödülünü, düzenlenen törende Mavruz Tarım Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Genç ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay aldı. Çanakkale'de modern bir serada domates yetiştirdiklerini söyleyen Genç, "Domates deyip geçmemek gerek, arkasında oldukça büyük bir çaba ve emek var. Bölge insanın büyük katkısı ve gururu var. Umut ediyoruz ki Çanakkale gibi birçok şehre ve bölgeye de rol model teşkil ederiz" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

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