Fabrika Filmi
Fabrika filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fabrika filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
13.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:57
Bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan Doğuş , 3 ustaya çıraklık yapmaktadır. Gece vardiyasındaki ustalar her gece Doğuş'un erkekliği ile dalga geçip eğlenirler. Doğuş ilk başlarda bu duruma aldırış etmese de, bir süre sonra daha fazla dayanamaz ve kendini fabrikanın içindeki yaşamın seyrini değiştirecek olayların içinde bulur.
Yönetmen: COSM
Senaryo: Cem Kaymakçı, Özgür Aydoğdu
Oyuncular: Muhammed Kınık, Hakan Alagöz, Tolga Bengü, Özcan Yiğit, Seçil Gülen Komi
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Fabrika
Yapımcı Firma: Orange Production
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 03.04.2020
Fabrika Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Yönetmen: COSM
Senaryo: Cem Kaymakçı, Özgür Aydoğdu
Oyuncular: Muhammed Kınık, Hakan Alagöz, Tolga Bengü, Özcan Yiğit, Seçil Gülen Komi
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Fabrika
Yapımcı Firma: Orange Production
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 03.04.2020
Fabrika Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Manşet
Haberler
Haberler
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Haberler
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Haberler
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Haberler
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Haberler
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Haberler
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor