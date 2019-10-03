Fabrika gibi cezaevinde 8 ayda 5,2 milyon lira ciro yapıldı

Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları bünyesinde 2017 yılında kurulan tekstil atölyesi sayesinde Trabzon ve çevre illerdeki birçok hastanenin malzeme ihtiyacı karşılanıyor.

Cezaevinde kalan 40'a yakın hükümlü ve tutuklunun çalıştığı atölyede, tek kullanımlık hasta önlüğü, sedye örtüsü, ameliyathane box gömleği, ameliyat önlüğü, çarşaf, nevresim, pike, alez, yastık kılıfı, gazlı bez gibi tekstil ürünleri üretiliyor. Mahkumların ürettiği ürünlerle 2019'un ilk 8 ayında yaklaşık 5,2 milyon liralık ciro yapıldı.

Hükümlü ve tutuklular burada meslek öğrenmelerinin yanı sıra günlük ücret alıyor. İş kazası sigortaları yapılan hükümlü ve tutuklulara ayrıca elde edilen gelirden yılda bir kez kar payı dağıtılıyor.

USTALARA GÜNLÜK 17,75 LİRA ÖDENİYOR

Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tamer Bayraktar, iş yurtları bünyesinde tekstil, temizlik, hediyelik eşya ve kantin işletmeciliği iş kollarında faaliyet yürütüldüğünü söyledi.

Cezaevinde oluşturulan tekstil atölyesinin en fazla kar sağlayan iş kolu olduğunu belirten Bayraktar, "Şu anda 40'a yakın hükümlü ve tutuklu tekstilde çalışıyor. Tekstil iş kolumuzda özellikle hastanelerin ihtiyacı olan tek kişilik çarşaf, nevresim takımı, yastık kılıfı, pike, tek kullanımlık hasta önlüğü ve tek kullanımlık sedye örtüsü gibi malzemeleri üretmekteyiz." dedi.

Burada çalışan hükümlülere hem iş yurtlarının belirlediği miktarda ücret ödendiğini hem sigortalarının yapıldığını hem de her yıl kar payı dağıtıldığını anlatan Bayraktar, günlük olarak ustalara 17,75 lira, kalfalara 15,25 lira, çıraklara 14 lira ve stajyerlere 8,50 lira ödendiğini ifade etti.

"1 MİLYON 243 BİN LİRA NET KAR ELDE EDİLDİ"

Bayraktar, "İş yurtları bünyesinde Trabzon E Tipi Kapalı Cefa infaz Kurumunun toplam cirosu 5 milyon 173 bin liradır. Bunun 1 milyon 243 bin lirası net kar olarak elde edildi. 2019 yılı itibarıyla 8 aylık süreçte net karımız 1 milyon 243 bin lira." dedi.

Kentteki kamu hastanelerinin yanı sıra Rize ve Çorum'daki hastanelere ürün verildiğini dile getiren Bayraktar, "Mahkumlar burada mesleğini geliştiriyor, mesleği yoksa meslek öğreniyor ve tahliye olunca dışarıda bunu devam ettirme imkanı var." diye konuştu.

"BURADA USTALAŞIYORUZ"

Hükümlülerden İbrahim Ertemoğlu da 7 yıldır cezaevinde bulunduğunu, yaklaşık 3 yıldır da tekstil atölyesinde çalıştığını söyledi. Tekstil işini burada öğrendiğini aktaran Ertemoğlu, "Burada çalışan arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi mesleği burada öğrendi. Bizler için iyi bir uğraş. Bu imkanı bize sağlayan kurum idarecilerine teşekkür ederim." dedi.

Atölyede hem iyi zaman geçirdiklerini hem de meslek öğrendiklerini vurgulayan Ertemoğlu, şunları kaydetti:

"İmkanı olmayan arkadaşlarımıza da bir miktar maddi desteği var. Genç olan arkadaşlarımız için hele ki elinde mesleği olmayan arkadaşlarımız için çok iyi bir imkan. Burada ustalaşıyoruz. Belirli zamanlarda Halk Eğitim Merkezinden gelen hocalardan kurs alıyoruz. Sertifikalarımız var. Tabii bu sertifikalar dışarıda iş kurma imkanı sağlayacak. Genç arkadaşlarımızın çıktıklarında böyle bir işle uğraşacaklarına inanıyorum. Çünkü buradan usta olarak ayrılıyoruz. Devletin de hükümlülere bir kısım destekleri var. Elimizde sertifika olduktan sonra eğer bu mesleği yapmak istiyorsak büyük fayda sağlayacak."