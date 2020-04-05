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Fabrika gibi okul

Fabrika gibi okul Günde 10 ton dezenfektan üretiliyor Malatya'da bir meslek lisesi, korona virüs önlemi kapsamında günde 10 ton yüzey dezenfektanı ile 500 litre el dezenfektanı üretiyor.

05.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:22
Fabrika gibi okul
Günde 10 ton dezenfektan üretiliyor
MALATYA - Malatya 'da bir meslek lisesi, korona virüs önlemi kapsamında günde 10 ton yüzey dezenfektanı ile 500 litre el dezenfektanı üretiyor.
Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'ta bulunan Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı bugünlerde arı gibi çalışıyor. Korona virüs önlemi kapsamında günde 10 ton yüzey dezenfektanı ile 500 litre el dezenfektanı üretilirken, hem bir mücadeleye destek veriliyor, hem okul hem de öğrenciler kazanıyor.
Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Pirvani Temelli, "Malatya ve çevre illerin dezenfektan madde ihtiyacını gidermek üzere yoğun bir tempoyla çalışıyoruz.
Okulumuz Kimya Teknolojisi Alanı'nda Malatya ve çevre illerin korona virüsünden korunması ve temizlenmesi için gerekli dezenfektanlar üretilmektedir" ifadelerini kullandı.
Temelli, sıvı ve köpük sabun, yüzey temizleyici, cam sil ve çamaşır suyu, ağır kir ve yağ çözücü, otomat temizleyici, sıvı bulaşık deterjanı gibi çok sayıda temizlik malzemesi ürettiklerini dile getirip, 11 kimya öğretmeni ve 77 öğrenci ile günlük 10 ton yüzey dezenfektanı ile günlük 500 litre el dezenfektanı üretimi yaptıklarını vurguladı. Fabrika gibi okul

Kaynak: İHA

Etiketler: Meslek Lisesi, Malatya, Genel

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Fabrika gibi okul
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