Fabrika Gibi Okulda; Yılda 600 Ton Temizlik Maddesi Üretip Resmi Kurumlara Satıyorlar -2

Kaynak: DHA

Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 20 öğrencinin günlük çalışma saatlerine göre para kazandığı kimya atölyesinde yıllık 600 ton sıvı ve katı temizlik maddesi üretilirken, 'NE Kimya' markasıyla çevre illerdeki resmi kurumlara satılıyor. Okul Müdürü Mustafa Özünlü, gelen talep üzerine kurulan atölyenin maddi imkanı olmayan öğrencilere kaynak sağladığını ve bu yıl 4 bin ton üretim yapmayı hedeflediklerini belirterek, 'Çocuklarımız eğitimlerine devam ederken, aynı zamanda para kazanıyor' dedi.Kütahya'da otomasyon, itfaiyecilik, bilişim ve kimya bölümlerinin yer aldığı 300 öğrencisi bulunan Prof. Dr. Necmettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitimlerin yanında adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Kimya bölümü öğrencileri günlük eğitimlerine devam ederken, derslerinin olmadığı zamanlarda ise okulun hemen yanına kurulan kimya teknoloji alanı atölyesinde okulun baş harflerinden oluşan 'NE kimya' markasıyla sıvı ve katı temizlik maddeleri üretiyor. Günlük çalışma saatlerine göre yevmiye olan öğrencilerin ürettiği temizlik ürünleri Kütahya'nın yanı sıra Bilecik, Isparta ve Eskişehir gibi şehirlerdeki resmi kurumlara ve okullara satılıyor. Öğrenciler okulda çamaşır suyundan, yüzey temizleyicisine, bulaşık deterjanından, arap sabunu ve oda parfümüne kadar geniş bit yelpazede üretim yapıyor. Karşılığında ise çalıştıkları saatlere göre günlük yevmiye alıyorlar. Öğrencilerin atölyesinden çıkan temizlik ürünleri resmi kurumlara piyasadaki fiyatların altında satılıyor.BU YILKİ HEDEF 4 BİN TONLUK ÜRETİMProf. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Özünlü, 2 yıl önce açılan okulda, 'özel okul konsepti' oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Okulun içerisinde mini golf sahası, tenis kortu, halı saha, ve fitnes salonun yer aldığını anlatan Özünlü bunu geliştirerek öğrencileri üretime dahil ettiklerini ifade etti. Gelen talep üzerine açtıkları temizlik ürünleri atölyesinde maddi imkanı olmayan öğrencilerin çalıştığını kaydeden Özünlü, 'Okulumuzda genelde dezavantajlı kesimden gelen öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin maddi gelirleri çok yüksek değil onlara nasıl para kazandırırız, fabrikadaki sistemi nasıl çözeriz düşüncesi ile üretim sektörüne girdik. Şuanda geçen sene itibariyle 600 ton temizlik maddesi üretimi yaptı. Bu 600 tonluk üretimde öğrencilerimiz çok güzel para kazandılar. Biz bunları genelde kamu kurumlarına veriyoruz. Kamu kurumları bizden bu malı aldıklarında herhangi bir ihaleye girmek zorunda değiller. Bizden direk malı temin edebiliyorlar. Bunun haricinde bu seneki hedefimiz yaklaşık 4 bin ton gibi bir üretim gerçekleştirmek. Diğer okullardan üretimle olan farkımız şu; Türkiye'de sadece temizlik ürünü yapan okullar var az sayıda boya üretimi yapan okullar var. Ama biz hem boya üretimi hem de temizlik üretimi yapan bir okul hüyyetinde tek okuluz. Hem sosyal imkanları ile hem üretim noktasında hem bakanlığımıza hem de Türkiye'deki diğer okullara örnek olma derdindeyiz. Çalışan öğrencilerimiz içinde engelli öğrencilerimiz var, personel içinde engelliler var. Biz engellilerimizle kızlarımızla boyamızı üretiyoruzö dedi.ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERE YÖNELDİLEROkuldaki öğretmen kalitesinin çok iyi olduğunu belirten Özünlü, 'Çok iyi her türlü AR-GE yapabilecek seviyedeyiz. En önemli hedeflerimizden bir tanesi Türkiye'nin yurt dışından getirdiği özellikle endüstriyel ürünlerin okulumuzda üretilerek, okulumuzdan büyük maddi kaynak sağlanmasıdır. Eğer biz yurt dışından gelen ürünleri okulumuzda üretirsek yurt dışına bağımlılığımız azalacak, dolayısıyla öğrencilerimiz bu ürünleri üretmeyi öğrenince yeri gelecek ülkenin yeri gelecek yurt dışında üretim yapacak seviyeye geleceklerö şeklinde konuştu.'GÜNLÜK 13 TON SIVI DETERJAN ÜRETİYORUZ?Atölyenin üretim şefi ve kimya öğretmeni Hakan Sümer de kamu kurumlarıyla yaptıkları görüşmelerde kimyasal ihtiyaçları olduğunu görerek atölye kurmaya karar verdiklerini söyledi. Önce kurdukları AR-GE ekibiyle teknik altyapı ve zengin öğretmen kadrosuyla işe başladıklarını anlatan Sümer, günlük 13 tonun üzerinde sıvı deterjan üretimi yaptıklarını söyleyerek, 'Kamu kurumlarının istedikleri kimyasalların AR-GE ekibi test aşamasından sonra numuneler gönderildi. Kurumlar beğendi ve siparişler artmaya başladı. Başlangıcımız bu şekilde oldu. Şuanda Ege bölgesindeki çeşitli illerin kamu kurumlarının deterjan ve boya ihtiyaçlarını biz buradan karşılıyoruz. Bunu yapabilen birkaç okul ile birkaç teknik ekip var. Şuan bulunan ekip gerçekten tecrübeli bir ekip. Diğer okullardan farklı olarak üretimimizde müşteriye özel üretim yapıyoruz. Burada tamamen öğretmen ve öğrenciler var. Burası öğrenci merkezli bir yer. Kapasitemiz şuan 2'şer tonluk 2 tane reaktörümüz var. Üç tane daha sipariş verdik. Ama şuan hali hazırla günlük 13 ton sıvı üretim yapabiliyoruz. Bizim kalitemizi ve böyle bir üretim yaptığımızı duyan kamu kurumları bizi çeşitli illerden arayıp ürün almak istiyorlar. Dolayısıyla bizimde yatırım yapıp reaktörlerimizi çoğaltmamız gerekiyor. Sistem boş zamanlar üzerine kurgulanan bir sistemdir. Öğrenciler boş zamanlarında çalışma talebinde bulunurlar veli izinleri alınır ve üretime dahil edilerek ücretleri günlük olarak peşin olarak ödenir. Öğrenci burada hem ticareti öğrenir, hem müşteri ilişkilerini öğrenir, tahtadan kurtulmuş bir eğitim sistemi var. Yaparak, yaşayarak öğrenir. Öğretmenler müdahil olmazlar çalışma esnasında öğrencilerde kendilerini rahat hissederler yoruldukları anlarda dinlenme ve çay ihtiyaçlarını giderirler. Canları istedikleri kadar çalışır ve çalıştıkları kadarda para kazanırlar. Aile bütçesine katkı sağlarlar. Bazen siparişler yoğun olduğunda gece mesaisi yapılır bu zamanlarda da velilerden gerekli izinler alınır. Yazın da tam kapasite çalışır 724 açık olan bir okul olması diğer kurumlardan ayıran bir özelliğidir. Umarım diğer meslek liselerinde eğitim bu şekilde gerçekleşirö diye konuştu.BOYA ÜRETMEYE DE BAŞLADILAROkulda sıvı ve katı temizlik ürünlerinin yanı sıra boya üretimi de başladı. Boya bölümü sorumlusu kimya öğretmeni Özlem Beşlioğlu, mezun olan öğrencilerin kendi üretim atölyelerini açtıklarını belirterek şöyle konuştu'Burada şuanda kızlarımızla boya üretimine başladık. Kamu kurumlarının hepsine boya üretiyoruz. Üretimimiz henüz çok yeni ama zamanla bu gelişecek. Amacımız burada kaliteli boyayı uygun fiyata kamu kurumlarımıza sunmak. Aynı zamanda kız öğrencilerimizin de bu işe el atması, işi öğrenmesidir. Öğrencilerimiz temel kavramları sınıfta öğreniyor. Milli Eğitim Bakanımız artık üretim esaslı çalışmaya teşvik ediyor. Bunun içinde öğrencilerimiz sınıfta öğrendikleri teorik kısmın pratik kısmını burada geliştirerek kendilerini hayata alıştırıyorlar. Fabrikalarda çalışabilirler, kendi üretim atölyelerini kurabilirler. Kimya sürekli gelişen bir alan AR-GE çalışmalarımız var. Türkiye'nin her yerinde aynı boyayı kullanma şansımız yok Kütahya sıfırın altında 20 derece görürken, Antalya 40 derece sıcaklı görebiliyor. Bu yüzden boyanın özelliklerinin değişik olması gerekiyor. Bu konuda A-GE çalışması yapıp illere göre özellikleri görüp ona göre üretim yapıyoruz. Her kurumun isteğine göre dış cephe, iç cephe ve tavan boyası üretiyoruzöKimya öğretmeni ve laboratuvar alan şefi Murat Turan Baştuğ da bölümde 70 öğrenci ile AR-GE laboratuvarında kimya dalında eğitim yaptıklarını anlatarak, 'Tüm mevcut öğrencilerimizi ürün geliştirme konusunda yetiştirip sonrasında üretim atölyesinde bu geliştirilen ürünleri üretiyoruz. Normalde yaklaşık 20'ye yakın ürün geliştirdik. Deterjan, boya endüstrisine uygun ürünler üretiyoruz. Bunları da özellikle kamu hastanelerine, kredi yurtlar kurumu ve diğer kurumlara gönderiyoruzö şeklinde konuştu.Atölyede çalışan Batuhan Bükür, 11'nci sınıf kimya bölümü öğrencisi olduğunu söyledi. Hem bölümde çalıştığını hem de gelip atölyede üretime katıldığını ifade eden Bükür, 'Burada etiketleme yapıyoruz, sevkiyatlara yardım ediyoruz. Bizim için hem eğlenceli hem de eğitim alıyoruz. Öğretmenlerimizde iyi şekilde eğitim veriyorlar. Burada hem eğitim görerek çalışıyoruz, hem de günlük çalıştığımız kadar harçlık paramızı alıyoruzö dedi.ÖĞRENCİLER NELER ÜRETİYORProf. Dr. Necmettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki atölye de okulun baş harflerinden oluşan 'NE kimya' adıyla banyo temizleyicisi, çamaşır suyu, yüzey temizleyicisi, bulaşık deterjanı, arap sabunu, sıvı ve el sabunu, oda parfümü, çamaşır yumuşatıcısı, kireç çözücüsünün yanı sıra boya üretimi de yapılıyor.