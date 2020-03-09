Fabrikanın güvenlik görevlisi, kendini vince asarak yaşamına son verdi
Kocaeli'de, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan işçi, kendini vince asarak yaşamına son verdi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Nuri D.(31) kendini vince asarak yaşamına son verdi.
Saat 00.30 sıralarında, Başiskele Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana gelen olayda, fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Nuri D, fabrikanın deposunda yük taşımada kullanılan tekerlekli merdivenin üzerine çıkarak vince bağladığı ipe kendini astı.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Nuri D.'yi iple asılı halde gören mesai arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden indirilen Nuri D'nin yapılan kontrollerde öldüğü belirlendi. Evli, 2 çocuk babası Nuri D'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA