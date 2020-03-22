Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Fabrika güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu - Haberler

Fabrika güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu

-Fabrika güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu Düzce'nin Gümüşova İlçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrikli motor üretimi yapan fabrikanın güvenlik görevlisi silahla başından vurulmuş halde bulundu.

22.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:16
-Fabrika güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu
DÜZCE - Düzce'nin Gümüşova İlçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrikli motor üretimi yapan fabrikanın güvenlik görevlisi silahla başından vurulmuş halde bulundu.
Olay; Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'nin Gümüşova İlçesi'nde yer alan Gümüşova Organize Sanayi bölgesinde elektrikli motor üretimi yapan fabrikanın güvenlik kulübesinde Metin Ş. İsimli güvenlik görevlisi mesai arkadaşları tarafından başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine fabrikaya giden 112 acil sağlık ekipleri Metin Ş.'ye ilk müdahalesini olay yerinde yaparken Metin Ş. ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Fabrika güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Fabrika güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu
Etiketler : Gümüşova, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

Selçuk Bayraktar: "Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz" - Haberler Yangında depo kullanılamaz hale geldi - Haberler CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan uzaktan eğitime ilişkin öneri Açıklaması - Haberler Sürücüler, polis ve jandarmadan kimliklerini kolonyayla temizleyerek aldı - Haberler Virüs avcısı "Covit19savar" Mamak sokaklarında - Haberler Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi - Haberler Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor - Haberler Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi - Haberler Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz - Haberler İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
Loading