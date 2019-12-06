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Fabrika işçisi kendisini iple tavana astı

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, fabrikada işçi olarak çalışan Erdem S. (27), evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

06.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:57Fabrika işçisi kendisini iple tavana astı

SAKARYA'nın ilçesinde, fabrikada işçi olarak çalışan Erdem S. (27), evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay öğlen saatlerinde, Söğütlü Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Söğütlü 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikada işçi olarak çalışan Erdem S., ailesiyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra odasına gitti. Erdem S. bir süre sonra çıkmayınca babası meraklanarak odasına girdi. Babası Erdem S.'yi iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Erdem S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erdem S.'nin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.



Söğütlü, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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