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Fabrika işçisinde virüs çıkınca sahibi imalatı durdurdu

Bilecik'te bir fabrikada çalışan işçinin Korona virüs Covid-19 şüphesi ile karantina altına alınması sonucu fabrika sahibi kendi isteği doğrultusunda imalatı durdurdu.

08.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:20
Fabrika işçisinde virüs çıkınca sahibi imalatı durdurdu
Bilecik 'te bir fabrikada çalışan işçinin Korona virüs Covid-19 şüphesi ile karantina altına alınması sonucu fabrika sahibi kendi isteği doğrultusunda imalatı durdurdu.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy'de görülen 2 kişide Korona virüs Covid-19 vakasının ardından köyde karantina altına alınarak giriş çıkışlar durdurulmuştu. Korona virüs Covid-19 kişinin görüldüğü ailenin 2 çocuğu da Bilecik Devlet Hastanesinde karantina altına alınırken, çocuklardan birinin çalıştığı ve kapı kolu imal eden fabrika yetkililerinin üretimi durdurarak işçilerine karantina izni verildiği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Bilecik, Güncel
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