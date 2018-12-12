12 Aralık 2018, 18:30
»»

Fabrika İşçisinin Vücuduna Demir Çubuklar Saplandı

Çin'de, bir porselen fabrikasında devrilen makineden fırlayan 10 adet çelik çubuk, bir işçinin vücuduna saplandı. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Çin'de görülmemiş bir kaza meydana geldi. 49 yaşındaki ismi Zhou olarak açıklanan porselen fabrikası işçisinin vücuduna, çalıştığı makinenin arızalanıp devrilmesi sonucu vücuduna 10 adet 30 santim uzunluğunda çelik çubuk saplandı.

ÇELİK ÇUBUKLAR VÜCUDUNA SAPLANDI

Çin'nin güney doğusunda bulunan Hunan eyaletindeki porselen fabrikasında, gece vardiyasında çalışırken robot makinenin birdevrilmesi sonucu kolda bulunan çelik çubuklar işçinin vücuduna saplandı. Kollarına, omuzuna ve göğsüne 30 santim uzunluğunda çubuklar saplanan işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ÇUBUKLAR AMELİYATLA ÇIKARILDI

Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan işçiye, 10 doktorun katıldığı bir operasyonla müdahale edildi. İşçinin ameliyatını başarı ile gerçekleştiren doktoru Wu, hastaneye ilk geldiğinde durumunun kritik olduğunu ve vücuduna saplanan çubuklardan dolayı sırt üstü yatıramadıklarını söyledi. Ameliyata on doktorun girdiğini belirten Wu, hastanın göğsüne isabet eden çubukların sinirlerini bir santim ile geçtiğini ve hastanın felç olmaktan şans eseri kurtulduğunu söyledi.

Ameliyattan sonra kısa süre hastanede gözetim altında tutulan işçinin, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:30



YORUMLAR (11)
MÜHENDİS: ABOOOV BİR TUHAF OLDUM RESİMDEN
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
LTA: Allah izinnvermezse ölemezsin
Yayından Kaldır
25 0
Cevap yaz
YAHYA: Bin cellat gelse alamaz Vaktinden evvel rabbimin verdiği cani. Bin doktor gelse uzatamaz rabbimin alacağı cani
Yayından Kaldır
42 3
Cevap yaz
AKK: çokda umrumda
Yayından Kaldır
0 38
Cevap yaz
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın