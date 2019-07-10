10.07.2019 12:46
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Fabrika soygununun 5 zanlısı yakalandı

Fabrika soygununun 5 zanlısı yakalandı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikadan 350 bin TL değerindeki hurda malzemeleri çalınması ile ilgili şüpheli 5 kişi yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikadan 350 bin TL değerindeki hurda malzemeleri çalınması ile ilgili şüpheli 5 kişi yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir fabrika sahası içerisindeki 350 bin lira değerinde hurda malzemelerin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, hırsızlık olayını yapan Ufuk Y. ile çalıntı malzemeleri satın alan U.B. ve çalıntı malzemeleri nakliyesini yapan araç şoförleri R.Y., A.A. ve B.Ş.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden araç şoförleri R.Y., A.A. ve B.Ş. emniyetteki ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ufuk Y. tutuklanırken, U.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Eskişehir, Güncel

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