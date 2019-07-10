10.07.2019 12:46
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Fabrika soygununun 5 zanlısı yakalandı

Fabrika soygununun 5 zanlısı yakalandı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikadan 350 bin TL değerindeki hurda malzemeleri çalınması ile ilgili şüpheli 5 kişi yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikadan 350 bin TL değerindeki hurda malzemeleri çalınması ile ilgili şüpheli 5 kişi yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir fabrika sahası içerisindeki 350 bin lira değerinde hurda malzemelerin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, hırsızlık olayını yapan Ufuk Y. ile çalıntı malzemeleri satın alan U.B. ve çalıntı malzemeleri nakliyesini yapan araç şoförleri R.Y., A.A. ve B.Ş.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden araç şoförleri R.Y., A.A. ve B.Ş. emniyetteki ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ufuk Y. tutuklanırken, U.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:13   Hırsızlıktan 18 yıl hapis cezası bulunan bayan yakalandı
15:11   Konya'da yasa dışı sülük satışına 13 bin lira ceza
15:10   FETÖ'nün sözde Isparta imamı ve eşi Denizli'de yakalandı
15:09   Narkotik ekipleri uyuşturucu hap ele geçirdi
15:07   Selde mahsur kalan öğrenciler nehre gerilen iple kurtarıldı
15:04   Römork hırsızlıları tutuklandı
15:03   60 bin TL sahte para ile yakalanan kalpazanlara ceza yağdı