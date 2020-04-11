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Fabrika ve mühendislerinden örnek davranış

Devrek'te kauçuk alanında faaliyet gösteren firma ve mühendisleri hastaneye tıbbı malzeme yardımında bulundular.

11.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:36
Fabrika ve mühendislerinden örnek davranış
Devrek 'te kauçuk alanında faaliyet gösteren firma ve mühendisleri hastaneye tıbbı malzeme yardımında bulundular.

Zonguldak 'ın Devrek İlçesinde Kauçuk ve Metal A.Ş. alanında faaliyet gösteren Cilas Kauçuk fabrikası ve "Beyaz Yaka" çalışanları Devrek Devlet Hastanesine Koronavirüs ile mücadele kapsamında sıkıntı çekilmemesi için çeşitli tıbbi alet ve koruyucu ekipmanları hediyesinde bulundular.

Alınan karar ile ilgili bilgi veren Cilas Kauçuk ve Metal Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Civak," Şu günlerde ülke ve dünya olarak zor bir dönemden geçmekteyiz..Ben inanıyorum ki bu süreçte geçecektir. Firmamızın aldığı bir karar neticesinde hastanemizin bizden talepleri doğrultusunda tıbbi malzeme ve çeşitli ekipmanları Devrek Devlet Hastanesine teslim ettik. Biz bu kararı alırken yine firmamızda çalışan mühendis arkadaşlarımızda bu ekipmanlara maddi destek vererek katkıda bulundular. Yine hastanemizden talep gelirse hiç düşünmeden tekrar her türlü desteği vermeye hazırız. Firmamızda virüs salgını nedeniyle alınması gerek tüm önlemler alınmıştır. Şuan için firmamızda ve çalışanlarımızda her hangi bir sorun yok" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Devrek, Güncel
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