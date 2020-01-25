Fabrika yangını: 1 ölü

Adana
'nın merkez Seyhan
ilçesinde deri çanta üretilen fabrikada çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.Akkapı Mahallesi'ndeki 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sağlık ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Büyük oranda hasara neden olan yangın 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.Fabrikanın gece bekçisi Mehmet Emin Turgut olay yerinde hayatını kaybetti.Acı haberi alan Turgut'un aile fertleri, burada sinir krizi geçirdi.
Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.