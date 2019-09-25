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Fabrika yangını

Aksaray'da bir mikser fabrikasının boyahane kısmında çıkan yangında, dumandan etkilenen iki işçi tedavi altına alındı.

25.09.2019 13:55
Aksaray'da bir mikser fabrikasının boyahane kısmında çıkan yangında, dumandan etkilenen iki işçi tedavi altına alındı.
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir mikser fabrikasının boyahane bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında, dumandan etkilenen iki işçi, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Fabrika yangını

Aksaray, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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