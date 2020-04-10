Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fabrika yöneticileri uygulama noktasında polislere sürpriz yaptı

İki kardeş çöken metruk evin altında kaldı Korona virüs salgını dolayısıyla sıkı önlemler alan polis ekiplerini 10 Nisan Polis Gününde Düzceli vatandaşlar unutmadı.

10.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:15
İki kardeş çöken metruk evin altında kaldı
DÜZCE - Korona virüs salgını dolayısıyla sıkı önlemler alan polis ekiplerini 10 Nisan Polis Gününde Düzceli vatandaşlar unutmadı. D-100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polisler için vatandaşlar sürpriz kutlama hazırladı. Pollislere pasta hazırlayan vatandaşlar ayrıca ekiplere hijyen kiti de hediye etti..
Korona virüs pandemisi nedeniyle D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde polisler uygulama noktası oluşturdu. Kontrol noktasında araçları durdurarak denetleyen ve ateş ölçen polisler, ayrıca sürücüleri de korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. 10 Nisan polis günlerini de görevleri başında geçiren ve korona virüs salgını nedeniyle günlerini kutlayamayan polislerin bu özel günlerini unutmayan vatandaşlar, polislere sürpriz yaptı. Uygulama noktasında önce kontrolden geçen vatandaşlar daha sonra hazırladıkları pastaları ve hediyeleri polislere verdi.
Uygulama noktasında polislere sürpriz yapan vatandaşlardan Hüseyin Oğuz Erdem, eski bir polis memuru olduğunu belirterek, meslektaşlarının günlerini kutlamak için böyle bir sürpriz hazırladıklarını dile getirdi.
Vatandaşlar içlerinde hijyen malzemelerinin olduğu hediye paketlerini polislere teslim etti. Fabrika yöneticileri uygulama noktasında polislere sürpriz yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Polis, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› genel ››Fabrika yöneticileri uygulama noktasında polislere sürpriz yaptı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

18:08: Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi öldü - Haberler 18:00: Koronavirüs: Vuhan'da halk karantina sırasında en çok neyi özledi? - Haberler 17:53: İtalyan mafyasından halka koronavirüs yardımı - Haberler 17:51: Uluslararası Uzay İstasyonu'na Virüs Taşınmaması İçin Çalışma Yapıldı - Haberler 17:51: Huawei Mate 40 Özellikleri Belli Oluyor - Haberler 17:47: Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız - Haberler 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir