Haberler » Güncel » Fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı - Haber

Fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de bir fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

29.12.2019 22:25 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:25 Fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı
'de bir fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde tekstil üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada işçiler akşam yemeğinde kıymalı-patatesli ve mercimek çorbası yedi. Akşam yemeğinden bir süre sonra işçilerden bazılarında bulantı ve mide ağrısı oldu. 12 işçi fabrikaya sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.
Hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığı bildirildi.
(İHA)

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:35   Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı - Haber
22:33   İlçe sağlık müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü - Haber
22:31   Otomobille panelvan minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Haber
22:30   Ayvalık'ta 40 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
22:29   Fatsa'da kara önlüklü 1. Eğitim Şenliği - Haber
21:26   Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Haber
20:26   Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Haber
19:38   AK Partili isimden çok konuşulacak iddia: Rant, rant diyen CHP'liler, Kanal İstanbul güzergahında arsa topluyor - Haber
19:15   Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Haber
18:59   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz - Haber
29.12.2019 22:41:11