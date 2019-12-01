Fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (4)

Çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıBeton mikserinin söndürme çalışmasına destek vermesiFabrikanın yanan bölümünden görüntülerÇevreden detaylar Düzce
'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Söndürme çalışmalarına Bolu ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor.
Yangın söndürme çalışmalarında iş makineleri de kullanılıyor.