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Fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (4)

Çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Beton mikserinin söndürme çalışmasına destek vermesi Fabrikanın yanan bölümünden görüntüler Çevreden detaylar Düzce'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

01.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 01.12.2019 22:48
Çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
Beton mikserinin söndürme çalışmasına destek vermesi
Fabrikanın yanan bölümünden görüntüler
Çevreden detaylar 'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Söndürme çalışmalarına Bolu ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor.
Yangın söndürme çalışmalarında iş makineleri de kullanılıyor.
Fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (4)

İtfaiye, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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