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Fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor - DÜZCE

Yanan fabrikadan gün ışığında drone görüntüleri Fabrikanın yanan bölümlerinden görüntüler İtfaiye ekiplerinden görüntüler Düzce'nin Beyköy beldesinde bir fabrikada çıkan ve yaklaşık 5,5 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

02.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:02
Yanan fabrikadan gün ışığında drone görüntüleri
Fabrikanın yanan bölümlerinden görüntüler
ekiplerinden görüntüler 'nin Beyköy beldesinde bir fabrikada çıkan ve yaklaşık 5,5 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasının paketleme bölümünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alınan yangın, büyük çapta hasara yol açtı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının neden olduğu hasar "drone" ile görüntülendi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor - DÜZCE

İtfaiye, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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