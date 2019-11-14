Haberler » 3. Sayfa » Fabrikada çıkan yangında yaralanan işçi hayatını kaybetti - Haber

Fabrikada çıkan yangında yaralanan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

14.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:40Fabrikada çıkan yangında yaralanan işçi hayatını kaybetti
'nin ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan Hacı Al tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hacı Al'ın cenazesi Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi Gültepe Cami'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazınına ardından Diliskelesi Mezarlığı'na defnedildi. - KOCAELİ

Dilovası, Kocaeli, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:12 Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol...
18:03 (Özel) Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajanıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
18:07 Elektrik süpürgesinden uyuşturucu çıktı
18:06 Zeytinburnu'nda "papağan" operasyonu: 2 gözaltı
17:57 Bursa'da yunus timleri affetmedi: 192 şüpheli yakalandı
16:47 Camide gece yarısı utandıran hırsızlık! Hayır paralarını çaldılar
11:59 Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık: Bilinçli olarak yapmadım, şuurumu kaybetmiştim
09:05 Polisten kaçan şahıs, metrobüs yoluna girerek izini kaybettirdi
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:23:22