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Fabrikada feci ölüm

Gaziantep'te bir fabrikada makine bakımı yapan işçi, kontrol amaçlı girdiği mikserin çalıştırılmasıyla hayatını kaybetti.

05.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 06.11.2019 01:00Fabrikada feci ölüm
Gaziantep'te bir fabrikada makine bakımı yapan işçi, kontrol amaçlı girdiği mikserin çalıştırılmasıyla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Şölen Çikolata fabrikasında 19 yaşındaki Mustafa Çoban, bakım ve kontroller için dev mikserin içerisine girdi. Bu esnada çalıştırılan mikser genç işçinin sonu oldu. Bıçakların arasına sıkışan genç işçi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Fabrikada çalışan ve yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye arama kurtarma ekipleri geldi. Ekipler tarafından işçinin cenazesi sıkıştığı bıçakların arasından çıkarılırken, olay yerinde polis ekipleri ve savcı inceleme yaptı. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Firma yetkilileri ise yaşanan olayın çok acı bir iş kazası olduğunu belirterek, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını ifade etti. - GAZİANTEP

Güncel

Kaynak: İHA

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