Fabrikada kazan patladı: 3 yaralı (2)

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada kazan patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

13.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:35
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada kazan patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üreten fabrikadaki bir kazanda patlama meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olayda yaralanan 3 işçi, bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Patlama sonucu çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Fabrikada kazan patladı: 3 yaralı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Dilovası, Kocaeli, Güncel, Haber

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