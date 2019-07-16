16.07.2019 04:04
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Fabrikada ki yangın paniğe yol açtı

Fabrikada ki yangın paniğe yol açtıZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Panel Radyatör üretimi yapan fabrikada meydana gelen yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

Fabrikada ki yangın paniğe yol açtı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Panel Radyatör üretimi yapan fabrikada meydana gelen yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın itfaiyenin erken müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi'nde bulunan OSB'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın asitleme bölümünde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından fabrika çalışanları rahat bir nefes aldı.
Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak çalışmalar devam ederken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Fabrikada ki yangın paniğe yol açtı
Kaynak: İHA
Organize Sanayi Bölgesi, 3. Sayfa

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