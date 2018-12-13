Fabrikada Kimyasal Maddeden Zehirlenme: 1 Ölü, 3 İşçiye Tedavi (2)

13 Aralık 2018 Perşembe 16:34



13 Aralık 2018 Perşembe 16:34

1 İŞÇİ ÖLDÜİzmir'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve enerji alanında faaliyet gösterildiği öğrenilen şirkete ait fabrikada zehirlenip, hastaneye kaldırılan 4 işçiden 1'i, kaldırıldığı Torbalı'daki özel hastanede, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, işçilerin hidrojen sülfür gazından etkilendiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.Davut CAN/İZMİR,