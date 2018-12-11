Fabrikada Makineye Sıkışarak Ölen İşçi Toprağa Verildi

11 Aralık 2018 Salı 14:34



11 Aralık 2018 Salı 14:34

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, fabrikada makineye sıkışarak yaşamını yitiren Sedat Ulu (43) son yolculuğuna uğurlandı.Olay, dün ilçedeki bir fabrikada meydana geldi. CNC tezgahında bakım yaparken makineye sıkışan Sedat Ulu yaşamını yitirdi. Ulu'nun cenazesi bu sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Orhangazi'deki evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Sedat Ulu'nun cenazesi, öğle vakti Gazi Orhanbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Ulu'nun cenazesine Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, fabrika yöneticileri, fabrikanın çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sedat Ulu'nun cenaze töreninde eşi Nurşen Ulu ile baba Kasım Ulu taziyeleri kabul etti.- Bursa