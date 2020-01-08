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Fabrikada yemekten zehirlenen 29 işçi kaldırıldıkları hastaneden taburcu edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde çalıştıkları fabrikada yemekten zehirlenen 29 işçi tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

08.01.2020 23:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:55
Samsun'un ilçesinde çalıştıkları fabrikada yemekten zehirlenen 29 işçi tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçede bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden 29'u, yemekhanede yemek yedikten sonra mide bulantısı, halsizlik, ateş ve kusma şikayetiyle Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlenen işçilerden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, hastaneye gelerek işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
Tedavilerinin ardından 25 işçi de taburcu edildi.
Öte yandan, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce işçilerin yediği yemekten numune alındığı öğrenildi.
Ertürkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bafra'da faaliyet gösteren tekstil fabrikasında işçiler, yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şükürler olsun hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Bütün işçilerimiz taburcu edilerek evlerine gönderildi." dedi.
Fabrikada yemekten zehirlenen 29 işçi kaldırıldıkları hastaneden taburcu edildi

Bafra, İşçi, Güncel

Kaynak: AA


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