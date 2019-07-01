01.07.2019 21:37
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Fabrikada yüksekten düşen işçi 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Fabrikada yüksekten düşen işçi 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı fabrikada yüksekten düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı fabrikada yüksekten düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçen hafta Başiskele Seymen'de bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre askeri fabrikada çalışan Osman Duran isimli işçi, dengesini kaybederek yüksekten düştü. Zemine düşerek yaralanan Duran'ı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Duran, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan Duran, 1 haftadır süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Osman Duran'ın cenazesi yarın Gölcük Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedilecek. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Başiskele , Kocaeli , İşçi , 3. Sayfa

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