Fabrikadaki büyük hırsızlık kamerada: 5 kişi yakalandı

ESENYURT'ta bir plastik fabrikasına girerek kasada bulunan 425 bin dolar ile toplam piyasa değeri 1 milyon dolar olduğu belirtilen 12 kol saatini çalarak kaçtıkları iddia edilen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Tuzla'da bir araç kiralama şirketinden de 100 bin lira çaldıkları ortaya çıkan şüpheliler tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

FABRİKAYA TEL ÖRGÜLERDEN ATLAYARAK GİRMİŞLERDİ

Esenyurt'ta 18 Mayıs 2019 tarihinde bir plastik fabrikasına bahçe çitlerini aşarak giren hırsızlar, içerde bulunan kasayı, yanlarında getirdikleri malzemelerle açmışlardı. Şikayetçinin ifadelerine göre, şüpheliler kasadaki 425 bin dolar ile toplam piyasa değeri 1 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen 12 saati çalarak kaçtı. Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 3 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen operasyonda Bursa ve İstanbul'un Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Beyoğlu ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

EVLERİNDEN ÇOK SAYIDA MERMİ ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Rıdvan A.(32), Yılmaz B.(43), Murat C.(34); Mehmet D.(33) ve Mehmet K.(25)'nın kaldıkları evde yapılan aramalarda 60 adet tabanca mermisi, 1 adet pompalı tüfek, 80 adet av fişeği, 2 adet el telsizi ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Çalındığı bildirilen saatlere ise rastlanmadı. Şüphelilerden Rıdvan A.'nın daha önceden 7 kez, Mehmet D.'nin ise 4 kez gözaltına alındığı tespit edildi.

BİR BAŞKA HIRSIZLIK OLAYI DAHA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin 11 Mayıs 2019 tarihinde Tuzla'da bir araç kiralama şirketini de soydukları tespit edildi. Şüphelilerin şirketten 100 bin lira çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin gerçekleştirdiği olaylar sırasında kameralara yakalandıkları tespit edildi.

HIRSIZLIK SIRASINDA KAMERALARA YAKALANDILAR

Esenyurt'ta fabrikanın bahçesine tel örgülerden atlayarak girdikleri görülen şüphelilerin bir süre sonra aynı yerden hızla kaçtıkları görüldü. Tuzla'daki hırsızlık olayında da şüphelilerin araç kiralama şirketinin bulunduğu binada dolaşmaları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul