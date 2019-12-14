Fabrikadaki patlamayla ilgili valilik ve İSDEMİR'den açıklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası'ndaki (İSDEMİR) patlamanın 4. yüksek fırınında sıcak metalin suyla temasından meydana geldiği açıklandı.



Bugün saat 14.40 sularında yaşanan patlamayla ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Öğle saatlerinde, ilk değerlendirmelere göre İskenderun Demir Çelik Fabrikasının 4. yüksek fırınında sıcak metalin suyla temasıyla meydana gelen patlama sonucunda yangın söndürme cihazlarının otomatik olarak çalışması neticesinde, havada yüksek miktarda buhar ve duman oluşmuştur. Olayda yaralanan ya da ölen vatandaşımız yoktur. Yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.



İSDEMİR tarafından yapılan açıklamada ise, "İSDEMİR yüksek fırında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle gerçekleşen patlamada hiçbir çalışanımız zarar görmemiştir. Gerekli önlemler alınmış olup, kısa süre içerisinde normal çalışma şartlarına dönülmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. - HATAY