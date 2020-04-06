Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fabrikadaki yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı

Adana'da pamuk yağı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 5 saat sonra kontrol altına alındı.

06.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:10
Fabrikadaki yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı
Adana 'da pamuk yağı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 5 saat sonra kontrol altına alındı.
Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde pamuk yağı imal edilen fabrikanın bahçesinde bulunan deponun girişindeki pamuk sapı balyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Yanan alanın yakınındaki pamuk sapı balyaları iş makineleriyle uzaklaştırıldı. Alevlere arazözlerle de müdahalede bulunuldu.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışması başlatıldı.
Aynı fabrikada 13 Şubat günü de yangın çıkmış, 4 gün boyunca söndürülememişti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Adana, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Fabrikadaki yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı Haberler
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak Haberler
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser Haberler
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti Haberler
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim Haberler
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim
Ünlü oyuncu, ’Kıymetlim’ dediği yakınını koronaya kurban verdi Haberler
Ünlü oyuncu, "Kıymetlim" dediği yakınını koronaya kurban verdi
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye’deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haberler
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi Haberler
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

10:48: Osmanlı Tesbihçilik'ten Evde Kal Kampanyasına destek - Haber 10:48: (Özel) Çöl gitti, göl geldi - Haber 10:48: Faslı insan hakları savunucuları AA'nın 100. yılını tebrik etti - Haber 10:47: Anadolu Ajansı 100 yaşında - KIRKLARELİ - Haber 10:47: Kızılayın genç gönülleri aç kalan sokak hayvanlarına sahip çıktı - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber 09:41: Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim - Haber 09:35: Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 09:30: Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı? - Haber 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler 08:54: Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil - Haber