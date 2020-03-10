Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çaldılar, polisin operasyonuyla yakayı ele verdiler
Kocaeli'de, lastik fabrikasından 130 bin lira değerinde lastik çalan 3 şüpheli yakalandı. Bir depoda gizlenen lastikler bulunarak fabrikaya teslim edildi.
Kocaeli 'de, lastik fabrikasından piyasa değeri 130 bin lira olan otomobil lastiği çalındı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
PİYASA DEĞERİ 130 BİN LİRALIK LASTİK ÇALDILAR
Kocaeli'de bir lastik fabrikasına giren hırsızlar 130 bin lira değerinde lastik çaldılar. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis, 3 zanlının kimliğini belirleyerek yakaladı. Körfez ilçesinde bir depoya gizlenen lastikler fabrikaya teslim edildi.
BELİRLENEN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, bir lastik fabrikasından çok sayıda lastik çalınması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin kullandığı aracı ve kimlik bilgilerini belirledi. İzmit ve Körfez ilçesinde yapılan operasyonda, lastikleri çalan ve satışına aracılık yaptığı belirlenen M.B, Ş.H ve F.T'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA